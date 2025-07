Alcaraz atropela Norrie e avança às semifinais de Wimbledon

O atual bicampeão Carlos Alcaraz avançou para as semifinais de Wimbledon nesta terça-feira (8), após derrotar o britânico Cameron Norrie em três sets, em uma hora e 39 minutos, sua partida mais curta desde o início do torneio.

O espanhol, número dois do mundo, venceu com parciais de 6-2, 6-3 e 6-3. Norrie (61º), que havia derrotado o chileno Nicolás Jarry nas oitavas de final era o último britânico ainda disputando o All England Club.