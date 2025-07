Wall Street fecha em queda após novos anúncios tarifários dos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta segunda-feira (7), puxada pelo anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre a imposição de novas tarifas alfandegárias para vários países e à espera de novidades sobre sua decisão acerca de outros parceiros comerciais. O índice industrial Dow Jones recuou 0,94%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,92% e o ampliado S&P 500 baixou 0,79%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As tarifas alfandegárias "parecem agora muito mais tangíveis para o mercado", resumiu à AFP Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers. Nesta segunda-feira, o presidente americano enviou as 15 primeiras cartas anunciando taxações aos países com os quais não houve avanços em acordos comerciais, e assegurou que será cobrada uma sobretaxa de 25% para o Japão e a Coreia do Sul. As tarifas serão mais altas para a África do Sul (30%), mas sobretudo para Laos e Mianmar (40% para ambos). Estas taxas adicionais serão impostas "a partir de 1º de agosto", segundo Trump. O magnate republicano tinha programado sua entrada em vigor para 9 de julho.

"Ainda há oportunidades para negociar (...) e enquanto existirem, os investidores não vão reagir de forma radical", relativizou Sosnick. Os atores do mercado estão acostumados com as mudanças de opinião frequentes de Trump na área comercial, e "ninguém quer reagir de forma exagerada por enquanto", acrescentou o analista. Wall Street também está na expectativa da publicação da ata da reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, banco central americano), prevista para a quarta-feira.