Vulcão na Indonésia entra em erupção e lança cinzas a quilômetros de altura

Até a tarde de segunda-feira, pelo menos 24 voos entre Bali e Austrália, Singapura e Coreia do Sul foram cancelados e muitos outros atrasados, enquanto voos em quatro rotas domésticas foram cancelados, disse Ahmad Syaugi Shahab, porta-voz do Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali.

O vulcão entrou em erupção novamente logo após as 19h30, horário local, expelindo lava e enviando nuvens de cinzas a até 13 quilômetros de altura, de acordo com o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos.

Ele afirmou que materiais vulcânicos, incluindo fragmentos de cascalho e cinzas do tamanho de um polegar, foram lançados a até 8 quilômetros da cratera. Ele alertou os moradores para que fiquem atentos às fortes chuvas que podem desencadear fluxos de lava nos rios originários do vulcão.

A queda de cinzas após a erupção inicial cobriu várias vilas com detritos e bloqueou a luz solar por quase meia hora, afirmou Hadi Wijaya, chefe do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos, em um comunicado.

As erupções de segunda-feira foram resultado do acúmulo de energia devido a um bloqueio de magma na cratera, o que reduziu a atividade sísmica detectável e aumentou a pressão, disse Wijaya.

A erupção inicial foi uma das maiores da Indonésia desde 2010, quando o Monte Merapi, o vulcão mais volátil do país, entrou em erupção na densamente povoada ilha de Java, matou 353 pessoas e forçou mais de 350 mil a se retirarem.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes com atividade sísmica frequente. Possui 120 vulcões ativos e está situada ao longo do "Anel de Fogo", uma série de falhas sísmicas em forma de ferradura que circundam a Bacia do Pacífico.