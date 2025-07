Trump acha que o Brics está tentando minar os interesses dos EUA, diz porta-voz da Casa Branca

A secretária de Comunicação e porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, acredita que o Brics está "tentando minar os interesses dos EUA", em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 7, ao ser questionada sobre a tarifa ameaçada pelo republicano.

"Trump está garantindo que os EUA serão tratados de forma justa no cenário global", disse, ao pontuar que o presidente está "monitorando de perto" a cúpula do grupo que acontece no Rio de Janeiro. "Trump não acredita que o Brics esteja se fortalecendo", acrescentou.