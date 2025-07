Swiatek volta às quartas de final de Wimbledon dois anos depois

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e cinco minutos.

Dois anos depois de chegar pela primeira vez às quartas de final de Wimbledon, a polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo, se colocou novamente entre as oito melhores do torneio londrino, ao derrotar a dinamarquesa Clara Tauson (N.22) nesta segunda-feira (7).

Vice-campeã do WTA 500 de Bad Homburg no final de junho, na primeira final que disputou jogando na grama, a polonesa de 24 anos, vencedora de cinco Grand Slams, vai disputar uma vaga na semifinal de Wimbledon com a russa Liudmila Samsonova (N.19), que horas antes eliminou a espanhola Jéssica Bouzas (N.62).

Ex-número 1 do mundo, Swiatek busca seu primeiro título no tradicional torneio londrino. Ela não levanta um troféu desde que venceu Roland Garros pela quarta vez, no ano passado.

dga/bm/iga/psr/cb/aam