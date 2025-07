Porto anuncia Francesco Farioli como novo técnico

O Porto anunciou, nesta segunda-feira (7), a chegada do técnico italiano Francesco Farioli, que pediu demissão do Ajax em maio, após a perda do título holandês para o PSV Eindhoven, para substituir o argentino Martín Anselmi.

Aos 36 anos, Farioli, que assinou por duas temporadas, é um "treinador jovem, mas extremamente ambicioso", com uma "trajetória explosiva no futebol europeu", destacou o presidente do Porto, André Villas-Boas, durante a apresentação do novo comandante.