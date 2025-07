BRICS BRASIL DIPLOMACIA: Após ameaças de Trump, Brics retoma cúpula no Rio

Os líderes do Brics retomam sua cúpula no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (7), após Donald Trump ameaçar impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se "alinharem" com o grupo, que ele considera "antiamericano".

