Lula diz que Sul Global pode liderar desenvolvimento 'sem repetir erros do passado'

O 'Sul Global' pode liderar "um novo paradigma de desenvolvimento, sem repetir os erros do passado", segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em discurso na cúpula do Brics, o presidente brasileiro frisou que será lançada nesta segunda-feira, 7, a Parceria pela Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas no encerramento da Cúpula do Brics.

Lula criticou os modelos econômicos que buscaram incentivar a sustentabilidade. "Os incentivos dados pelo mercado vão na contramão da sustentabilidade", observou. As declarações foram dadas na abertura da sessão plenária "Meio Ambiente, COP 30 e Saúde Global", durante a cúpula de chefes de Estado e de governo do Brics, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.