Fábio espera que Fluminense derrote Chelsea com "dedicação tática" e "confiança"

Jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes, o goleiro Fábio, do Fluminense, disse em entrevista à AFP que já está mentalmente preparado para a próxima batalha: a semifinal desta terça-feira (8) contra o Chelsea, adversário a quem espera derrotar com "dedicação tática" e "confiança". O goleiro de quase 45 anos tem sido um dos destaques do surpreendente clube carioca, que, capitaneado por outro jogador experiente, o zagueiro Thiago Silva, buscará mais uma vitória contra os 'Blues', nos arredores de Nova York.

P: Você se sente um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes? R: Acho que eu consegui ajudar meus companheiros em momentos importantes, então fico feliz, mas todos são importantes para que o grupo possa sobressair, e é isso que faz a diferença para conseguir as classificações. P: Qual tem sido a chave para a boa performance do Fluminense diante de adversários, na teoria, mais poderosos como a Inter de Milão? R: A dedicação tática que é colocada dentro dos jogos para neutralizar ao máximo a equipe adversária e a qualidade individual também que esses jogadores têm, que a gente vem enfrentando fase a fase. E isso traz confiança para que você possa também desenvolver um trabalho importante quando tem a posse de bola e a confiança é um fator gigantesco para que você tenha sucesso na criação das jogadas e evolua para o que é importante que é a conclusão ao gol e também a busca do gol para conseguir o objetivo da classificação.

- "Escrever uma história bonita" - P: O Renato Gaúcho já falou que o Fluminense é o "patinho feio" do torneio. Diante do Chelsea o Flu tem chances de se tornar cisne? R: O Fluminense sempre foi gigante e a gente está com uma grande oportunidade de cada jogo escrever uma história muito bonita (...). Espero que todos nós estejamos na mesma sintonia para alcançar esse grande objetivo que é a final.

P: O Chelsea é o adversário mais forte nos Estados Unidos até o momento? R: Acho que todos foram importantes e todos tiveram o grau de dificuldade (...). Analisando friamente os jogos, vimos que todos os momentos, independente do nome do adversário, tivemos dificuldade por um fator ou outro, tanto físico, climático e tático. Então, todo jogo pede as suas dificuldades. Esperamos que a gente possa, dentro dessas dificuldades que a gente vai ter com o Chelsea, fazer um grande jogo e sobressair, como a gente teve a oportunidade nas fases anteriores. - A "evolução" do goleiro -

P: O que mudou na sua forma de treinar em relação aos treinamentos de quando você era mais novo? R: Acho que a evolução da preparação de goleiro é nítida e eu tive a oportunidade de participar dessa evolução. Isso me ajudou bastante, mas aliado à minha dedicação, à minha vontade de querer melhorar, que o ser humano às vezes se acha perfeito e não quer conduzir o seu corpo, a sua mente à melhora. Eu sempre fui um cara observador e detalhista no que eu tinha que melhorar e o que era preciso. E fui colocando isso dentro dos treinamentos, aliado à evolução da preparação de goleiro, dos trabalhos. E sempre tive facilidade de aprender, de colocar em prática nos treinamentos para colocar nos jogos.