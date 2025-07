EUA destruíram a diplomacia com ataque às instalações nucleares, diz presidente do Irã

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que os ataques dos EUA "danificaram severamente" várias instalações nucleares iranianas. Segundo o líder iraniano, o Irã estava "à mesa de negociações" com os americanos quando, "às vésperas de nova rodada, eles literalmente jogaram uma bomba sobre a mesa de negociações e destruíram a diplomacia", disse em entrevista ao apresentador Tucker Carlson nesta segunda-feira (7).

Pezeshkian destacou ainda a disposição do Irã em cooperar com a supervisão internacional. "Nunca nos recusamos à verificação e estamos dispostos a permitir novas inspeções", pontuou. No entanto, ele lamentou as consequências dos ataques americanos. "Após o ataque dos EUA às instalações nucleares, muitos equipamentos e locais foram destruídos, e o acesso a eles agora não é simples. Teremos que esperar para ver se será possível retomar esse acesso."