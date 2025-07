Dezenas de voos cancelados após erupção de vulcão na Indonésia

Dezenas de voos com pouso e decolagem na ilha turística de Bali foram cancelados nesta segunda-feira (7), após a erupção de um vulcão localizado a 800 quilômetros de distância, que provocou uma gigantesca coluna de cinzas.

O monte Lewotobi Laki-Laki, localizado na ilha de Flores, entrou em erupção às 11h05 (0h05 de Brasília), informou a agência de vulcanologia nacional.

"Ocorreu uma erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (...) com a altura da coluna de cinzas observada atingindo aproximadamente 18.000 metros acima do cume", afirmou a agência em um comunicado.

A erupção forçou o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional de Bali, segundo o diretor-geral, Ahmad Syaugi Shahab.

O nível de atividade do vulcão é "muito elevado e são registradas erupções explosivas e tremores contínuos", declarou em um comunicado o chefe da agência de geologia, Muhammad Wafid.