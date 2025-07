Charles III elogia 'espírito de unidade' no 20º aniversário dos atentados de Londres

O rei Charles III elogiou o "espírito de unidade" do povo britânico após os atentados de Londres de 7 de julho de 2005, que deixaram 52 mortos, e que completam 20 anos nesta segunda-feira (7).

A homenagem nacional às vítimas começou às 8h50, horário local (4h50 no horário de Brasília), com duas coroas de flores depositadas no memorial de 7 de julho, no Hyde Park, em Londres, carregadas, respectivamente, pelo primeiro-ministro, Keir Starmer, e pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan.