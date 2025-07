Ben Shelton avança pela 1ª vez às quartas de final de Wimbledon

Shelton fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1, 7-6 (7/1) e 7-5, em três horas e quatro minutos.

O tenista americano Ben Shelton, número 10 do mundo, venceu o italiano Lorenzo Sonego (N.47) nesta segunda-feira (7) e avançou pela primeira vez na carreira às quartas de final do torneio de Wimbledon.

O americano de 22 anos espera agora o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner (N.1) e o búlgaro Grigor Dimitrov (N.21) para conhecer seu adversário nas quartas.

Shelton já disputou duas semifinais de Grand Slam, no US Open em 2023 e no Aberto da Austrália em 2025, mas nunca havia passado das oitavas na grama de Wimbledon.

O jogo entre Shelton e Sonego marcou um dado curioso: ambos se enfrentaram este ano nos três primeiros Grand Slams da temporada (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), algo que não acontecia desde 1984, com Jimmy Connors e John McEnroe.

