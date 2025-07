Australiana é declarada culpada por matar parentes com torta de cogumelos venenosos

O crime aconteceu em 2023. Três dos quatro convidados de Erin (os sogros Don e Gail Patterson, e a irmã de Gail, Heather Wilkinson) morreram no hospital após comerem tortas individuais de carne com cogumelos preparadas por ela. A mulher foi também considerada culpada por tentar matar Ian Wilkinson, marido de Heather, que sobreviveu.

A australiana Erin Patterson, de 50 anos, foi declarada culpada nesta segunda-feira, 7, pelo assassinato dos sogros e da tia do marido após, intencionalmente, servir aos parentes um almoço com cogumelos venenosos. O júri chegou ao veredicto após seis dias de deliberação. A sentença de Patterson ainda será anunciada - e ela pode ser condenada à prisão perpétua.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa de Erin argumenta que se tratou de um acidente, mas o júri, por unanimidade, entendeu que os convidados foram envenenados propositalmente. A promotoria do caso não apontou a motivação do crime, mas destacou as tensões no casamento de Erin e Simon Patterson, o ex-marido, que não compareceu ao almoço apesar de ter sido convidado.

Mais de 50 pessoas foram ouvidas ao longo das nove semanas de julgamento. A receita da torta, originalmente servida como um prato único, foi preparada em porções individuais. Para a promotoria, a mudança foi feita para adicionar os cogumelos venenosos à receita, mas Erin diz que não encontrou os ingredientes para preparar a receita original. Com informações de Associated Press.