Ao menos 10 mortos em manifestações antigovernamentais no Quênia

Dez pessoas morreram nesta segunda-feira (7) no Quênia durante manifestações que comemoravam um histórico movimento de protesto no país em 1990, anunciou a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia (KNCHR).

Em um comunicado, a KNCHR afirmou ter "documentado 10 mortes, 29 feridos, dois casos de sequestro e 37 detenções em 17 condados" de todo o país.