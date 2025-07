O número de mortos nas inundações catastróficas no Texas, sul dos Estados Unidos, subiu para pelo menos 27, incluindo nove crianças, informaram as autoridades neste sába

Israel prepara sua resposta depois que o Hamas declarou que está disposto a negociar um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza, onde as operações do Exército israelense deixaram 35 mortos neste sábado (5), segundo a Defesa Civil.

-- EUROPA

KIEV:

Trump menciona sanções à Rússia após maior ataque contra a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Rússia quer apenas "continuar matando pessoas" e alertou que pode impor novas sanções, depois que Moscou efetuou o maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022.

GONDOMAR:

Família e mundo do futebol se despedem de Diogo Jota e seu irmão

Parentes, amigos, torcedores e personalidades do mundo do futebol se despediram neste sábado (5) em um funeral em Gondomar, na região metropolitana do Porto, do atacante português Diogo Jota, jogador do Liverpool que faleceu na quinta-feira (3) aos 28 anos em um acidente de trânsito ao lado de seu irmão André Silva.

PARIS:

Paris reabre o Sena para banhistas após mais de um século

Quase um ano após os Jogos Olímpicos de Paris, os primeiros banhistas entraram no Sena neste sábado (5), no primeiro mergulho autorizado no rio desde 1923.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Opep+ elevará produção de petróleo a partir de agosto

Arábia Saudita, Rússia e outros seis países da aliança Opep+ surpreenderam o mercado neste sábado (5) ao anunciar um aumento na produção de petróleo superior ao que era esperado pelo mercado, a partir do mês de agosto

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

Novas negociações sob pressão para criar regras sobre mineração em alto mar

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) retoma as negociações na segunda-feira em busca de normas para regulamentar a mineração em alto-mar, em meio à polêmica decisão de Donald Trump de autorizar o controverso setor por conta própria.

=== ESPORTES ===

