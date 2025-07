Defesa Civil de Gaza anuncia 20 mortes em operações israeleses

Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil do território governado pelo Hamas, afirmou que cinco pessoas morreram em um bombardeio contra uma escola na Cidade de Gaza.

A Defesa Civil de Gaza informou que 20 pessoas morreram em várias operações militares israelenses neste sábado em diferentes pontos do território palestino, onde Israel intensificou a ofensiva contra o Hamas, 21 meses após o início do conflito.

O Hamas declarou na sexta-feira que está preparado para "começar de maneira imediata" as negociações para um cessar-fogo em Gaza, uma iniciativa impulsionada pelos Estados Unidos.

As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso a vários pontos impende que a AFP consiga verificar de maneira independente os balanços comunicados pela Defesa Civil.

O Exército israelense, procurado pela AFP, afirmou que não pode fazer comentários sobre bombardeios se não tiver as coordenadas geográficas precisas.

Outro ataque durante a noite que atingiu as imediações de uma escola da cidade que abrigava deslocados deixou três mortos e 10 feridos, incluindo menores de idade, segundo Bassal.

O governo israelense não respondeu ao anúncio, que aconteceu antes de uma reunião na segunda-feira em Washington entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump, que pressiona por um cessar-fogo.

A guerra na Faixa de Gaza começou com o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

O ataque matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.