Novos ataques israelenses em Gaza deixam pelo menos 40 mortos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com um funcionário do órgão, Mohamad al Mughayyir, entre os falecidos havia cinco pessoas que foram mortas a tiros enquanto esperavam perto de um ponto de distribuição de ajuda humanitária gerido pelos Estados Unidos perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e outra que esperava ajuda perto da ponte de Wadi Gaza, no centro do território.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que não podia comentar de modo específico os ataques sem coordenadas precisas, mas alegou que atua "para desmantelar as capacidades militares do Hamas", o movimento islamista que governa Gaza.

Na quinta-feira, a agência de Defesa Civil de Gaza relatou 73 mortes.

Israel ampliou recentemente as operações militares na Faixa de Gaza, onde a guerra, iniciada em outubro de 2023, gerou condições humanitárias terríveis e forçou o deslocamento de grande parte da população, mais de dois milhões de pessoas.