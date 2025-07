Salvadorenho deportado por erro dos EUA foi espancado na prisão, dizem advogados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais tarde, os advogados do Departamento de Justiça admitiram que Ábrego García, que é casado com uma cidadã americana, foi deportado injustamente devido a um "erro administrativo".

Ábrego García estava vivendo nos Estados Unidos com status legal protegido desde 2019.

O salvadorenho foi devolvido aos EUA em junho para enfrentar acusações de tráfico humano no estado do Tennessee, no sul do país.

Na prisão, "ele foi submetido a graves maus-tratos ao chegar ao CECOT, incluindo fortes espancamentos, privação severa de sono, nutrição inadequada e tortura psicológica", disseram os advogados.