A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua aliada política Cristina Kirchner, em prisão domiciliar em Buenos Aires, domina as atenções da cúpula do Mercosul na Argentina nesta quinta-feira (3).

SERRA PELADA:

Na Serra Pelada, a fome pelo ouro ainda assombra os velhos garimpeiros

"Vai chegar agora um grande filão". Diante de um buraco profundo, o minerador Chico Osório está convencido de que encontrará ouro abundante novamente na Serra Pelada, a mina extinta no Pará que o fotógrafo Sebastião Salgado imortalizou há quase quatro décadas, transformada em um formigueiro humano.

LONDRES:

Dez anos após rompimento da barragem de Mariana, moradores denunciam poluição persistente

Dez anos após o colapso da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que deixou 19 mortos e causou um desastre ecológico, o solo e a água permanecem poluídos e envenenam a vida dos habitantes, explica à AFP o líder indígena Marcelo Krenak, presente em uma audiência do caso em Londres.

APARTADEROS, Venezuela:

Aldeias andinas da Venezuela devastadas pelas chuvas tentam 'começar do zero'

Arelis Villareal escalou uma cerca com seus quatro filhos para não ser arrastada pela água. "Nunca pensei que o rio fosse subir tanto", disse ela após perder sua casa em uma vila nos Andes venezuelanos devastada pelas chuvas.

-- EUROPA

KAMYANKA:

Desminar a Ucrânia, entre ancinhos e drones

"Havia muitas minas, e vimos que nossos homens não tinham tempo para lidar conosco. Então, as limpamos com ancinhos", diz a agricultora Larisa Sisenko, como se quisesse dizer algo óbvio.

-- ÁSIA

DEMPASSAR, Indonésia:

Naufrágio de balsa na Indonésia deixa ao menos 5 mortos e dezenas de desaparecidos

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas continuavam desaparecidas nesta quinta-feira(3), depois que uma balsa afundou na noite de quarta perto da ilha turística de Bali, na Indonésia, informaram autoridades locais.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Detectado terceiro objeto interestelar a passar pelo Sistema Solar

Um objeto de fora do Sistema Solar foi detectado passando em alta velocidade por ele, o terceiro visitante interestelar já observado pela humanidade, confirmaram astrônomos.

PARIS:

Astromóvel da Nasa dá uma pista sobre ausência de vida em Marte

Por que Marte é desértico e inabitável, enquanto a vida se desenvolveu na Terra, um planeta bastante semelhante? Um estudo, baseado na descoberta de um astromóvel da Nasa, sugere que, apesar da existência esporádica de alguns rios, Marte estava condenado a permanecer desértico.

=== ESPORTES ===

MADRI:

Atacante do Liverpool, Diogo Jota, morre em acidente de trânsito

O atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e seu irmão, André, também jogador de futebol, morreram nesta quinta-feira (3) em um acidente em uma estrada no noroeste da Espanha, uma notícia que deixou seu clube "devastado" e que provocou comoção no mundo do futebol.

LONDRES:

Diogo Jota, elegante com a bola e querido pelos torcedores do Liverpool

Um atacante elegante, cativante e com uma "felicidade contagiante", Diogo Jota era querido por onde passasse, especialmente no Liverpool, onde a morte do pai de três filhos recém-casado deixa um enorme vazio.

-- FUTEBOL:

-- TÊNIS:

