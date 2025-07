Militares são condenados a 60 anos de prisão por morte de jornalistas holandeses em El Salvador

Um tribunal de El Salvador condenou nesta quinta-feira a 60 anos de prisão três ex-comandantes militares, pelo assassinato de quatro jornalistas holandeses há 43 anos, durante a guerra civil no país centro-americano (1980-1992).

No mês passado, o Tribunal de Primeira Instância de Dulce Nombre de María, no departamento de Chalatenango, havia condenado cada ex-comandante a 15 anos de prisão. No entanto, ao entregar hoje a sentença por escrito, o tribunal esclareceu que, por se tratarem de quatro pessoas assassinadas, a pena soma 60 anos.