Rússia afirma ter assumido controle total de região ucraniana

Se confirmado, Lugansk, no leste da Ucrânia, pode ser a primeira região ucraniana a ser totalmente ocupada pelas forças russas desde a anexação da Crimeia, em 2014.O regime da Rússia anunciou ter assumido o controle total da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, segundo informou à televisão estatal russa o governador apontado por Moscou para o local. Caso confirmado, Lugansk se tornará a primeira região ucraniana a ser totalmente ocupada pelas forças russas desde o início da guerra deflagrada pelo líder da Rússia, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022 e também desde a anexação da Crimeia, em 2014. "O território da República Popular de Lugansk está totalmente libertado, 100%", disse Leonid Pasechnik, nascido na Ucrânia soviética e agora oficial apresentado por Moscou como chefe da "República Popular de Luhgnsk", à TV estatal russa. Não houve confirmação imediata por parte do Ministério da Defesa da Rússia, nem comentários da Ucrânia. Em setembro de 2022, Putin havia declarado que Lugansk, junto com as regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, estava sendo anexada à Rússia, um passo considerado ilegal pelo direito internacional e não reconhecido pela maioria dos países. Na ocasião, nenhuma das quatro regiões estava completamente ocupada. A Ucrânia afirma que as reivindicações russas sobre Lugansk e outras áreas reconhecidas internacionalmente como território ucraniano são infundadas e ilegais. A Rússia, por sua vez, alega que os territórios agora fazem parte de seu território nacional, estão sob sua proteção e jamais serão devolvidos. A Rússia já havia reivindicado o controle total sobre Luhansk em julho de 2022, quando o então ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse a Putin que as forças russas haviam tomado várias cidades da região. Mas posteriormente a Ucrânia recapturou áreas de Lugansk durante sua rápida contraofensiva do outono de 2022. Lugansk é epicentro do conflito Lugansk fez parte do Império Russo, mas mudou de mãos após a Revolução Russa. Foi tomada pelo Exército Vermelho em 1920 e, em 1922, passou a compor a União Soviética. Pouco antes da dissolução da URSS, em 1991, o território voltou a compor a Ucrânia independente. Junto à vizinha Donetsk, Lugansk também foi o epicentro do conflito iniciado em 2014 após a anexação da Crimeia. À época, foi palco de combates entre forças separatistas e o exército ucraniano. O anúncio ocorre em meio a um novo impasse nas negociações por um cessar-fogo entre os dois países. Putin rejeitou qualquer acordo de trégua e não cedeu em suas exigências, que incluem o controle russo sobre as quatro regiões anexadas. Atualmente, a Rússia controla cerca de 19% do território reconhecido internacionalmente como parte da Ucrânia, incluindo Lugansk, além de mais de 70% de Donetsk, Zaporíjia e Kherson, e partes de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk. gq (Reuters, AFP, dpa)