Ataques dos EUA atrasaram programa nuclear do Irã por 'um ou dois anos'

A avaliação da inteligência americana indica que os ataques a instalações iranianas atrasaram o programa nuclear do Irã "em ao menos um ou dois anos", declarou nesta quarta-feira (2) o Pentágono.

"Reduzimos seu programa em ao menos um ou dois anos, as avaliações de inteligência do Departamento de Defesa indicam isso", disse a jornalistas o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.