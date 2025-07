Mundo terá que aprender a viver com ondas de calor, adverte ONU

O mundo terá que aprender a conviver com as ondas de calor, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta terça-feira(1º), enquanto a Europa enfrenta altas temperaturas há dias.

A porta-voz se referiu a um "assassino silencioso", alertando que o número de mortes relacionadas ao calor costuma ser subnotificado nas estatísticas oficiais, em comparação, por exemplo, com as mortes por ciclones tropicais.

Nullis observou que julho é tradicionalmente o mês mais quente do ano no Hemisfério Norte, mas que episódios de calor extremo tão cedo quanto nestas semanas são raros.

Segundo a agência da ONU, alertas precoces e planos de ação coordenados são cruciais para proteger as pessoas.

A onda de calor na Europa Ocidental se deve a vários fatores, como o "ar quente do Norte da África" e o aumento da temperatura da superfície do mar no Mediterrâneo, "que tende a intensificar as temperaturas extremas" em terra, explicou Nullis.

