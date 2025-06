ONU DESENVOLVIMENTO: ONU pede reativação do 'motor do desenvolvimento' diante de 'caos climático'

Uma onda de calor escaldante atinge nesta segunda-feira (30) o sul da Europa, onde autoridades emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde, advertindo que as temperaturas subirão mais uma vez.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou a comunidade internacional nesta segunda-feira (30) a "reiniciar o motor do desenvolvimento" diante do "caos climático" e dos "conflitos" internacionais, na quarta conferência internacional sobre financiamento para o desenvolvimento, realizada na Espanha.

ONU pede reativação do 'motor do desenvolvimento' diante de 'caos climático'

WASHINGTON:

Senado americano inicia debate sobre projeto orçamentário de Trump

Os senadores dos Estados Unidos debateram até a madrugada de domingo (29) a proposta de lei orçamentária do presidente Donald Trump, um texto polêmico que pode deixar milhões de americanos sem atendimento médico.

(EUA orçamento política economia Congresso, 409 palavras, já transmitida)

SAN MARCOS, El Salvador:

Medo persiste em antigo reduto da gangue Mara Salvatrucha em El Salvador

Esperanza Martínez teve três familiares mortos e viu muitos cadáveres em seu bairro, um antigo reduto da Mara Salvatrucha (MS-13) em El Salvador. Embora viva com mais tranquilidade há algum tempo, não confia nos criminosos: "Sempre estão lá, escondidos, mas estão lá", diz à AFP.

(gangues ElSalvador política direitos, 768 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KISILJEVO, Sérvia:

Aldeia sérvia afirma ser a origem do primeiro vampiro

A Romênia é conhecida como a terra do lendário Drácula, mas foi na Sérvia, há 300 anos, que um vampiro teria sido visto pela primeira vez. A aldeia de Kisiljevo busca reivindicar seu título de berço desses personagens sanguessugas... e dos turistas que eles trazem.

(religião história morte crenças Sérvia turismo, 583 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

MCLEOD GANJ, Índia:

Dalai Lama celebra 90 anos e sugere que haverá um sucessor

O Dalai Lama deu a entender nesta segunda-feira (30) que, após sua morte, um sucessor será nomeado para continuar sua luta pela liberdade do Tibete, no início das comemorações de seu 90º aniversário em seu exílio no norte da Índia.

(religião diplomacia China política, 543 palavras, já transmitida)

MCLEOD GANJ, Índia:

Dalai Lama, líder espiritual do Tibete e demonizado na China

Prestes a completar 90 anos, o Dalai Lama é o líder espiritual e o rosto internacional da luta por maior autonomia para o Tibete. Sua campanha, no entanto, lhe rendeu a inimizade da China, que o demoniza como "um lobo em vestes de monge".

(religião Tibete diplomacia China política direito Índia, 740 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]