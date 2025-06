OMS certifica Suriname como primeiro país amazônico livre de malária

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Este certificado é reflexo de anos de esforço constante, especialmente para chegar a áreas remotas. Significa que as gerações futuras podem crescer livres dessa doença potencialmente mortal", disse o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o sanitarista brasileiro Jarbas Barbosa, citado em comunicado.

O Suriname iniciou seus esforços para controlar a malária nos anos 1950. Suas medidas, em princípio, consistiam na "pulverização interna das residências" com um pesticida e "tratamento antimalárico".

Em 2001, os casos de malária ultrapassaram a marca de 15 mil infectados.

A situação foi controlada anos depois com o apoio do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, que ajudou a fortalecer a prevenção da doença com a "distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida", acrescentou a OMS.