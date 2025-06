Irã pode voltar a enriquecer urânio "em questão de meses", alerta agência da ONU

Avaliação é do chefe da AIEA, órgão de fiscalização nuclear da ONU. Estado do programa nuclear iraniano após bombardeios de Israel e EUA ainda é uma incógnita.O Irã pode voltar a enriquecer urânio "em questão de meses", apesar das quase duas semanas de intensos bombardeios contra seu programa nuclear e da garantia dada pelo presidente americano Donald Trump de que ele havia sido atrasado em anos. O alerta foi dado pelo chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, em entrevista à emissora americana CBS News veiculada neste domingo (29/06). "A capacidade que eles têm está lá. Eles podem ter – em questão de meses, eu diria – algumas cascatas de centrífugas em funcionamento e produzindo urânio enriquecido", afirmou o chefe do órgão da ONU que zela pelo controle de armas nucleares. A transcrição da entrevista foi divulgada à imprensa antes da exibição do programa. Desde que Israel lançou seus primeiros ataques contra o programa nuclear do Irã, em 13 de junho, funcionários da AIEA perderam o acesso a essas instalações, e o regime em Teerã ameaça agora encerrar completamente a cooperação com a agência. Ainda há incerteza sobre a real extensão dos danos causados por um bombardeio americano na semana passada contra três plantas nucleares – Fordo, Natanz e Isfahan. Relatórios da inteligência americana vazados a jornalistas sugerem que eles não teriam sido tão grandes assim, e que Teerã teria conseguido salvar centrífugas e parte de seu estoque de urânio enriquecido. "Para ser sincero, não dá para dizer que tudo desapareceu e que não há mais nada ali", disse Grossi à CBS. Segundo Grossi, o maior interesse da agência é localizar os estoques de urânio enriquecido do Irã, e por anos eles têm se questionado por qual razão encontraram em diversos locais traços de urânio enriquecido a níveis próximos dos 90% necessários à fabricação de armas em destruição em massa. "E simplesmente não estávamos recebendo respostas críveis. Se havia material, onde ele está? Então poderia haver ainda mais. Não sabemos", afirmou Grossi. Estoque suficiente para produzir 9 bombas Oficialmente, o Irã havia declarado possuir pouco mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% – material que, se continuasse a ser enriquecido, poderia ser suficiente para produzir mais de nove bombas nucleares. O país nega ter essa pretensão, e sustenta que seu programa tem fins pacíficos. "Não sabemos onde esse material poderia estar", afirmou o diretor da AIEA, referindo-se aos estoques de urânio. Trump tem negado veementemente que o Irã possa ter salvado seu estoque de urânio. "É uma coisa muito difícil de fazer, e nós não avisamos com antecedência", disse à Fox News no domingo. O americano tem ameaçado bombardear o Irã de novo caso o país volte a enriquecer urânio, e nesta semana disse que gostaria que inspetores da AIEA ou outra instituição confiável averiguassem o estado das plantas nucleares bombardeadas. Já o Irã afirma até agora que não abrirá mão do seu direito de enriquecer urânio nem do seu programa de mísseis balísticos. ra (dpa, AFP, Reuters)