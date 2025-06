EUA anuncia que desmantelou fraude de US$ 11 bilhões em seguros de saúde

Esta repressão à fraude em planos de saúde neste ano resultou em processos judiciais contra 324 pessoas, declarou Matthew Galeotti, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, em uma coletiva de imprensa.

As autoridades judiciais dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (30) que evitaram o desvio de mais de US$ 11 bilhões (R$ 60 bilhões, na cotação atual) em fraudes ao sistema de saúde em 2025.

A tentativa de fraude é estimada em US$ 14,6 bilhões (quase R$ 80 bilhões). Desse total, "a perda real é de US$ 2,9 bilhões [R$ 16 bilhões]", afirmou.

O caso mais significativo, divulgado na semana passada, envolve uma rede com sede na Rússia que fraudou o Medicare, o programa de seguro de saúde para pessoas com mais de 65 anos, usando dados pessoais roubados de mais de um milhão de americanos.

A rede apresentou pedidos de indenização no valor de US$ 10,6 bilhões (R$ 58 bilhões) para vários dispositivos médicos no nome desses pacientes sem o conhecimento deles.

No total, 19 pessoas foram acusadas por este caso nos Estados Unidos, 12 das quais foram presas, incluindo quatro na Estônia, informou o Departamento de Justiça americano em comunicado nesta segunda-feira.