Botafogo demite Renato Paiva após ser eliminado pelo Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O clube, propriedade do americano John Textor, disse que a decisão foi comunicada ao treinador português na noite de domingo.

"O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", acrescentou o clube.

O Botafogo acrescentou que o próprio Textor e seu departamento de futebol já estão rastreando o mercado em busca do substituto de Paiva, que estava à frente da equipe desde fevereiro.

Paiva, ex-treinador do Toluca (México), assumiu a equipe após a saída de Artur Jorge, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024.