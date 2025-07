Apple falha em tentativa de anular ação antimonopólio nos EUA

A Apple fracassou em sua tentativa de anular uma demanda antimonopólio apresentada pelo governo dos Estados Unidos, de acordo com uma decisão judicial desta segunda-feira (30), que abre caminho para um julgamento contra a gigante tecnológica por abuso de posição dominante no país.

A ação contra a Apple, apresentada em março de 2024 pela divisão antimonopólio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por cerca de 20 estados, acusava o grupo de Cupertino (Califórnia) de práticas de monopólio destinadas a manter e reforçar a posição do iPhone no mercado de smartphones.