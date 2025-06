Milhares de bolsonaristas pedem 'justiça' em manifestação em São Paulo

"O Brasil precisa de todos nós. É por liberdade, por justiça", disse nos últimos dias o ex-presidente (2019-2022) na plataforma X, ao convocar seus apoiadores para uma marcha na avenida Paulista, no centro de São Paulo.

A manifestação encerra um mês particularmente agitado para Bolsonaro no âmbito judicial.

Em uma fase crucial de seu processo no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente negou qualquer intenção golpista durante o aguardado cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro chegou a chamar de "canalha" no passado.

O ex-presidente, de 70 anos, é acusado de liderar uma organização criminosa, que teria conspirado para mantê-lo no poder, após perder as eleições presidenciais de outubro de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o suposto plano golpista, que previa, inclusive, o assassinado de Lula e outras autoridades, não foi concretizado por falta de apoio do alto comando militar.