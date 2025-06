IRÃ ISRAEL CONFLITO: Irã dá adeus com honras de Estado a militares e cientistas mortos na guerra com Israel

Irã dá adeus com honras de Estado a militares e cientistas mortos na guerra com Israel

HUNGRIA DIREITOS LGBT+: Milhares participam da Marcha do Orgulho em Budapeste, apesar da proibição de Orban

O Irã se despediu, neste sábado (28), com um funeral de Estado, dos cerca de 60 cientistas e comandantes militares de alto escalão mortos durante a guerra de 12 dias com Israel, no quinto dia de uma trégua fragilizada por novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com bandeiras do arco-íris tremulando bem alto, dezenas de milhares de pessoas começaram a participar, neste sábado (28), da Marcha do Orgulho em Budapeste, proibida pelo governo húngaro e transformada em um desafio ao primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orban.

Milhares participam da Marcha do Orgulho em Budapeste, apesar da proibição de Orban

OAXACA:

A revolução dos trajes indígenas chega à Suprema Corte do México

A revolução dos coloridos tecidos mexicanos está prestes a chegar à Suprema Corte do México com seu futuro presidente, o advogado indígena Hugo Aguilar, decidido a vestir suas roupas tradicionais para romper com a solenidade das togas.

(justiça cultura política México indígenas têxtil, 715 palavras, já transmida)

-- EUROPA

MARSELHA:

Onda de calor se espalha pelo sul da Europa

Riscos de incêndios na França e temperaturas acima dos 40º C na Espanha. Uma onda de calor precoce que acaba de começar no hemisfério norte impacta neste fim de semana o sul da Europa, onde as autoridades se mobilizam para proteger a população.

(clima meteorologia meio ambiente França incêndio Espanha saúde Itália agricultura Portugal, 706 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

Spielberg bei Knittelfeld (Áustria):

Norris conquista pole position do GP da Áustria de F1; Bortoleto larga em 8º

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou neste sábado (28) a pole position do Grande Prêmio da Áustria, a décima primeira etapa das 24 do Mundial de Fórmula 1 após fazer o tempo mais rápido no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

(auto-f1 auto, 571 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes

-- FÓRMULA 1:

- Acompanhamento do GP da Áustria de F1

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]