Catar pede a Israel e Hamas que aproveitem 'oportunidade' para trégua em Gaza

O Catar, um dos mediadores entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na guerra em Gaza, pediu que ambos aproveitem a "oportunidade" criada pelo cessar-fogo entre Irã e Israel para alcançar uma trégua no território palestino.

Em uma entrevista à AFP na sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, disse que Doha e os outros mediadores em Washington e no Cairo estavam tentando "aproveitar o impulso criado pelo cessar-fogo entre Irã e Israel para relançar as negociações sobre Gaza".