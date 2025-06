O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (26) que Donald Trump "exagerou" o impacto dos ataques americanos contra as instalações nucleares iranianas, em sua primeira declaração pública desde o início, na terça-feira, de um cessar-fogo.

A França está redobrando seus esforços com outros países europeus para tentar bloquear ou modificar o acordo comercial com o Mercosul, enquanto a Comissão Europeia se prepara para lançar o processo de ratificação em breve.

Mercado mundial de cocaína bate novo recorde com aumento do cultivo na Colômbia, diz ONU

A produção, as apreensões e o consumo de cocaína atingiram níveis históricos em 2023, informou a agência da ONU sobre drogas nesta quinta-feira (26), relatando um aumento nos cultivos ilegais na Colômbia.

-- OCEANIA

SYDNEY:

Um terço da população de Tuvalu solicita visto climático para Austrália

Quase um terço dos cidadãos de Tuvalu solicitaram um visto climático inédito para viver na Austrália, porque temem que a elevação do nível do mar acabe com o pequeno país insular do Pacífico, segundo dados oficiais obtidos pela AFP.

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO

Juiz dá razão ao grupo Meta em caso de direitos autorais no treinamento de IA

Um juiz da Califórnia rejeitou na quarta-feira (15) a acusação apresentada contra a Meta por suposta violação das leis de direitos autorais no treinamento de seu modelo de Inteligência Artificial (IA), Llama, com obras sem o consentimento de seus criadores.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

WASHINGTON:

Nave espacial com astronautas de Índia, Polônia e Hungria chega à ISS

A cápsula Crew Dragon com astronautas de Índia, Polônia e Hungria em uma missão privada dos Estados Unidos se acoplou na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (26), marcando o retorno destes países ao espaço após várias décadas.

VENEZA:

Iates, estrelas e VIPs inundam Veneza para casamento de Jeff Bezos

Estrelas da moda, atores e personalidades do setor tecnológico misturam-se nesta quinta-feira (25) aos turistas em Veneza, onde o bilionário Jeff Bezos, chefe da Amazon, celebrará seu suntuoso casamento, um evento que desperta curiosidade, mas também divide a população local.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

