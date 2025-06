China recebe ministros da Defesa do Irã e da Rússia em momento de 'mudanças cruciais'

A China recebeu nesta quinta-feira (26) os ministros da Defesa do Irã, Rússia e outros países aliados, em um momento de "mudanças cruciais" no cenário internacional, com múltiplas guerras no Oriente Médio e o aumento dos gastos militares decidido pela Otan.

O governo chinês organiza na cidade portuária de Qingdao, leste do país, um encontro de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum intergovernamental de 10 membros que Pequim apresenta como um contrapeso aos blocos ocidentais.