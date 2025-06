Atual campeã, Krejcikova sofre lesão às vésperas do torneio de Wimbledon

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã de Wimbledon em 2024, terá que se recuperar em tempo recorde para defender seu título no Grand Slam londrino, depois de abandonar o WTA 250 de Eastbourne nesta quinta-feira (26) devido a uma lesão na coxa direita.

Krejcikova, número 17 do mundo, deveria enfrentar a francesa Varvara Gracheva nas quartas de final, mas anunciou sua desistência horas antes do jogo por conta dos problemas físicos, com os quais já vinha sofrendo desde a véspera, quando venceu a britânica Jodie Burrage.