Socorristas de Gaza anunciam 20 mortes em operações israelenses

Ao menos seis falecidos e 30 feridos foram vítimas de "disparos israelenses contra milhares de civis que aguardavam ajuda" alimentar perto do corredor Netzarim, no centro de Gaza, disse o porta-voz da agência, Mahmud Bassal.

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta quarta-feira que 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em operações do Exército israelense no território palestino.

Questionado pela AFP, o Exército israelense informou que estava investigando o ocorrido.

As demais vítimas reportadas pela Defesa Civil foram atingidas por bombardeios israelenses contra prédios residenciais no centro e no norte do território, afirmou Bassal.

Todas as noites, milhares de palestinos se reúnem na área do corredor Netzarim para aguardar a abertura dos pontos de distribuição de ajuda, mas as operações frequentemente resultam em cenas caóticas.

Na terça-feira, no mesmo setor, a Defesa Civil de Gaza denunciou as mortes de 46 pessoas por disparos israelenses enquanto aguardavam por ajuda humanitária.