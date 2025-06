Promessas de neutralidade de carbono das big techs estão cada vez mais fora da realidade, diz estudo

Google, Apple e Meta se comprometeram a alcançar a neutralidade de carbono em 2030, a Amazon em 2040, e a Microsoft aspira a ter um saldo de carbono negativo em cinco anos, relembra o estudo realizado por especialistas em compromissos climáticos corporativos do NewClimate Institute e do Carbon Market Watch.

Apple, Google, Microsoft, Meta e Amazon prometeram alcançar a neutralidade de carbono dentro de cinco a 15 anos, mas esses compromissos, formulados antes da ascensão da inteligência artificial (IA), carecem de credibilidade devido ao alto consumo energético, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (noite de quarta, 25, no Brasil).

Esses objetivos estão baseados em metodologias de cálculo agora obsoletas e "não parecem estar ancorados na realidade", explica Thomas Day, do NewClimate Institute, à AFP. Microsoft, Meta e Amazon recebem uma classificação de "medíocre" quanto à integridade de sua estratégia climática, enquanto as da Apple e Google são consideradas "moderadas".

A principal fonte de gases de efeito estufa neste setor é a produção de eletricidade para os centros de dados, que fornecem a capacidade de cálculo para chatbots como o ChatGPT da OpenAI.

No entanto, isso explodiu em vez de diminuir: as emissões de CO2 relacionadas à energia elétrica consumida pelo Google quase dobraram entre 2019 e 2023, de acordo com um método de cálculo considerado mais preciso e baseado em seus próprios relatórios ambientais anuais.

"Há muitos investimentos em energias renováveis, mas, em geral, isso não compensa a fome de eletricidade do setor", estima Thomas Day.