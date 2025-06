Acusado de fingir casamento com menina na Disneyland Paris tinha condenações por relações sexuais com menores

Os meios de comunicação britânicos, que identificaram o acusado como Jaskarn "Jacky" Jhaj, de 39 anos, relataram que as duas menores tinham 15 anos na época do ocorrido

O cidadão britânico acusado na França por supostamente organizar um casamento falso com uma menina na Disneyland Paris tinha uma condenação no Reino Unido por ter mantido relações sexuais com duas menores, informou a polícia britânica nesta quarta-feira, 25.

