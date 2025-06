Sede do surfe nos Jogos de Los Angeles-2028, um paraíso ameaçado pela erosão

Na praia de Trestles, paraíso dos surfistas californianos, os moradores da região esperam que os holofotes dos Jogos Olímpicos de 2028 ajudem a preservar o local, ameaçado pela erosão, assim como o resto da costa.

No final da primavera no hemisfério norte, próximo da cidade de San Clemente, a uma hora de carro ao sul de Los Angeles, o oceano se confunde com o céu em uma manhã cinzenta.