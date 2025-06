Reino Unido: tentativas da China de desestabilização cresceram, mas país ainda é parceiro vital

As tentativas da China de espionar, desestabilizar e perturbar a economia e a democracia da Grã-Bretanha cresceram, mas Pequim ainda é um parceiro econômico vital, disse o governo britânico nesta terça-feira, 24.

O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que "o poder da China é um fato inevitável" e que o congelamento das relações com a segunda maior economia do mundo "não é uma opção". Ele falou aos legisladores ao delinear as conclusões da "auditoria da China" do governo.