Irã dispara mísseis contra base americana no Catar

Investida contra Al Udeid é resposta a bombardeio americano a instalações nucleares iranianas, mas não provocou danos. Trump diz que foi avisado com antecedência e chamou bombardeio de "fraco".Após o Irã anunciar o lançamento de mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, na noite desta segunda-feira (23/06, tarde do Brasil). Segundo as autoridades catarianas, praticamente todos os mísseis foram interceptados e não há mortos. O Catar abriga a base aérea de Al Udeid, a maior mantida pelos americanos no Oriente Médio. Situado do outro lado do Golfo Pérsico, o quartel-general avançado do Centro de Comando militar americano reúne aproximadamente 8 mil soldados. O governo catariano afirma que um explosivo chegou a atingir o local, mas não teria causado maiores danos. O Irã havia prometido retaliação pelo bombardeio de suas instalações nucleares pelos americanos, na madrugada do domingo. Pouco antes das explosões, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, escreveu no X que seu país não havia começado a guerra, nem a procurado, mas não deixaria a "invasão do grande Irã sem resposta". Ao comentar a resposta iraniana, o presidente americano, Donald Trump, chamou-a de "fraca" e agradeceu por, segundo alegou, ter sido avisado pelo Irã com antecedência. "Estou feliz em informar que nenhum americano foi ferido, e que mal houve danos", anunciou Trump na rede Truth Social. "Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que permitiu que nenhuma vida fosse perdida e ninguém fosse ferido. Talvez agora o Irã possa prosseguir à paz e à harmonia na região, e eu entusiasticamente encorajarei Israel a fazer o mesmo." O espaço aéreo do Catar havia sido fechado horas depois de Estados Unidos e Reino Unido instarem seus cidadãos a buscarem um abrigo seguro com urgência. O governo catariano declarou que se reserva o direito de responder à agressão. Inicialmente, as agências de notícia informaram que mísseis também teriam visado o Iraque, onde fica a base americana Ain al-Assad. A informação, porém, foi posteriormente desmentida pelos militares americanos. Segundo eles, o alarme antiaéreo na base iraquiana foi disparado por um míssil que tinha Israel como destino. Petrolíferas evacuam estrangeiros Mais cedo nesta segunda-feira, o Irã havia sido alvo de novos ataques israelenses que atingiram o complexo nuclear subterrâneo de Fordo e a entrada da prisão de Evin, onde estão encarcerados dissidentes do regime do aiatolá Ali Khamenei. Via redes sociais, os militares israelenses anunciaram que continuariam a atacar alvos no entorno de Teerã "ao longo dos próximos dias". Segundo a agência de notícias Reuters, as empresas petrolíferas BP, Eni e TotalEnergies começaram a evacuar funcionários estrangeiros de campos de petróleo iraquianos, em meio à ameaça da milícia iraquiana Kataib Hezbollah, alinhada ao Irã, de atacar os soldados americanos na região. Apesar de o Irã ter ameaçado fechar o Estreito de Ormuz, por onde escoa boa parte do petróleo da região, os preços da commodity até agora se mantiveram relativamente estáveis, o que sugere que os mercados internacionais não preveem uma disrupção nas cadeias globais de abastecimento. ra/av (AP, Reuters)