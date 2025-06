Equipes de emergência tentam resgatar brasileira na Indonésia

As equipes de resgate indonésias tentavam chegar nesta terça-feira (24) no local do desaparecimento da turista brasileira Juliana Marins, 26 anos, que caiu em um penhasco em um vulcão na ilha de Lombok, anunciaram as autoridades.

Juliana desapareceu no sábado durante uma excursão ao monte Rinjani da ilha turística vizinha de Bali.