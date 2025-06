Breve e diplomática: como a Otan tenta agradar Trump em Haia

Com um formato breve e centrado no gasto militar, a Otan mobilizou um enorme esforço organizacional para que a cúpula de dois dias que começa nesta terça-feira (24) em Haia seja um sucesso, evitando qualquer contrariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O objetivo do encontro é oficializar um aumento nos gastos com Defesa para 5% do PIB de cada país, dentro de uma década, e ao mesmo tempo apresentar uma mensagem de unidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A cúpula será muito breve. A agenda formal prevê um jantar oferecido pelo rei dos Países Baixos na noite desta terça-feira, e uma sessão de trabalho de duas horas e meia entre os líderes dos 32 Estados-membros na quarta-feira. O formato curto é um gesto intencional, seguindo os passos da última reunião de cúpula da aliança da qual Trump participou, em 2019, durante seu primeiro mandato. Jamie Shea, um ex-funcionário da Otan envolvido na organização de cúpulas semelhantes, explica que "ao manter as reuniões em formato curto, evitam-se temas polêmicos". O objetivo, apontou, é assegurar que "Trump não fique entediado com longas reuniões nas quais ele tem que permanecer por horas, depois de ter feito seu discurso".

- Brevidade e boas notícias - Assim como as reuniões, a ideia é que a declaração final da cúpula também seja um documento breve e direto. Dessa forma, segundo fontes diplomáticas, a declaração de quarta-feira poderá consistir em apenas cinco parágrafos, ou seja, uma única página, focada nos temas centrais. Nada a ver com o volumoso texto final da cúpula de 2024 em Washington, que possuía 38 pontos, além de um anexo dedicado à Ucrânia.

O núcleo será a adoção do objetivo de gastos de 5% do PIB nacional. Um número que Trump poderá apresentar como uma grande vitória de sua política externa, após reclamar que os Estados Unidos - que contribuíram, em 2024, com 62% dos gastos militares da Aliança - gastam muito dinheiro para defender seus aliados europeus. As diferenças entre os Estados Unidos e a Europa, como as relações com a Rússia e o futuro da Ucrânia, serão mencionadas de passagem, envolvidas em linguagem diplomática. Assim, a atenção se concentrará no tema que mais importa a Trump: o dinheiro que cada país destinará aos gastos militares.

- Zelensky reduzido - Um dos maiores desafios para os organizadores foi o papel do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante o encontro. O líder ucraniano, cujo país aspira a um dia juntar-se à Aliança, foi uma figura central em cúpulas recentes, nas quais os países europeus mostraram grande motivação ao manifestar seu apoio a Kiev diante da invasão russa.