Ataque russo deixa 11 mortos na região ucraniana de Dnipropetrovsk

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça-feira (24) em bombardeios russos na região de Dnipropetrovsk (centro-leste) segundo as autoridades ucranianas, que denunciam a "mensagem de terror" enviada por Moscou num momento em que as negociações entre ambos os lados estão estagnadas.

Ao chegar aos Países Baixos, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reuniu-se com o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, e espera receber dos aliados de Kiev novas promessas de ajuda para seu país, após quase três anos e meio de invasão russa.

No terreno, as forças russas continuam avançando no leste da Ucrânia diante de um exército ucraniano em dificuldades e com menos efetivos, e multiplicam os bombardeios.

Por volta das 11H10 locais de terça-feira, segundo a polícia nacional ucraniana, "o exército russo atacou as cidades de Dnipro e Samar com mísseis", destruindo especialmente um edifício administrativo na primeira.

"Nove residentes de Dnipro e dois de Samar morreram", informou a polícia.