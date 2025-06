Trump agradece ao Irã por avisar de 'resposta fraca' e pede que país e Israel busquem a paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao Irã por ter avisado com antecedência do ataque a bases norte-americanas no Oriente Médio mais cedo. Em publicação na Truth Social, o republicano exortou tanto o Irã quanto Israel a trabalharem pela retomada da paz na região.

"Tenho prazo em informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado", afirmou o presidente dos EUA, ao atribuir a ausência de vítimas ao aviso antecipado dos iranianos. .