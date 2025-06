Rússia afirma estar preparada para ajudar o Irã

"Tudo depende do que o Irã precisar", disse Peskov, ao responder pergunta durante coletiva de imprensa. "Oferecemos nossos esforços de mediação. Isso é concreto."

A Rússia está pronta para ajudar o Irã de várias formas, a depender do que Teerã solicitar, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira, 23.

Peskov acrescentou que a Rússia vem declarando abertamente sua posição sobre a guerra entre Irã e Israel, em um gesto que classifica como importante forma de apoio a Teerã.

O porta-voz também observou que o Irã tem sido um assunto recorrente nas recentes conversas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

"O tema do Irã em si foi repetidamente discutido pelos presidentes durante suas recentes conversas", disse Peskov. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.