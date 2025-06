Putin critica 'agressão' contra Irã e diz que Rússia tenta ajudar povo iraniano

O presidente russo, Vladimir Putin, condenou nesta segunda-feira (23) os ataques contra o Irã, aliado do Kremlin, que chamou de "agressão não provocada, sem fundamento nem justificativa", durante uma reunião em Moscou com o chefe da diplomacia iraniana, sem oferecer, no entanto, ajuda militar a Teerã publicamente.

As declarações do presidente russo ocorrem após os bombardeios americanos do fim de semana, que tiveram como alvo instalações nucleares iranianas, e os ataques israelenses, que se intensificaram nos últimos dez dias.