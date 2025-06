Arábia Saudita diz que 'agressão' do Irã contra Catar é 'injustificável'

A Arábia Saudita condenou, nesta segunda-feira (23), o ataque com mísseis do Irã a uma base dos Estados Unidos no Catar e classificou a "agressão" como "injustificável".

O reino "condena e denuncia nos termos mais enérgicos a agressão do Irã contra o Estado irmão do Catar, considerada uma violação flagrante do direito internacional e dos princípios de boa vizinhança, inaceitável e injustificável sob qualquer circunstância", declarou o Ministério das Relações Exteriores saudita em comunicado.