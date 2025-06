Violência contra crianças em áreas de conflito atinge recorde, diz ONU

Relatório da ONU relata mais de 40 mil violações graves contra crianças em 2024, o maior número em 30 anos. Gaza lidera o ranking.Da Faixa de Gaza à República Democrática do Congo, a violência contra crianças em zonas de conflito chegou a níveis recordes em 2024, afirmou um relatório anual das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira (20/06). "Em 2024, a violência contra crianças em conflitos armados atingiu níveis sem precedentes, com um aumento impressionante de 25% no número de violações graves em comparação com 2023", afirma o relatório assinado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A ONU identificou 41.370 violações graves contra 22.495 crianças e adolescentes menores de 18 anos em 2024 – 36.221 cometidas neste ano e 5.149 anteriormente, mas confirmadas em 2024. Este é o maior número desde que o mecanismo de monitoramento foi criado há quase 30 anos. O novo recorde supera 2023, que já representava um aumento de 21% em relação ao ano anterior. São considerados, por exemplo, crianças que foram mortas, feridas, agredidas sexualmente, ficaram sem apoio humanitário ou foram recrutadas para os conflitos. "O choro de 22.495 crianças inocentes que deveriam estar aprendendo a ler ou jogando bola, mas em vez disso foram forçadas a aprender como sobreviver a tiroteios e bombardeios, deveria nos tirar o sono à noite", disse Virginia Gamba, representante especial da ONU para crianças e conflitos armados. "Isso precisa servir como um alerta. Estamos no ponto sem retorno." Forças armadas israelenses e Hamas na lista de violadores A ONU contabiliza violações em cerca de 20 zonas de conflito ao redor do mundo. O documento também lista os responsáveis pela violência. Neste ano, foi adicionada uma coalizão de gangues haitianas, cujas violações incluem assassinatos e mutilações de crianças, recrutamento para conflitos armados, sequestros, negação de ajuda humanitária e violência sexual. As forças armadas israelenses, que foram nomeadas no ano passado juntamente com o grupo militante palestino Hamas, permanecem na lista. Os territórios palestinos ocupam o primeiro lugar no ranking da violência, com mais de 8.500 violações graves, a grande maioria atribuída à ação das forças israelenses na Faixa de Gaza. Esse número inclui a confirmação de 1.259 crianças palestinas mortas em Gaza. A ONU observa que atualmente está verificando informações sobre outras 4.470 crianças mortas em 2024. O relatório também denuncia as operações militares de Israel no Líbano, onde mais de 500 crianças foram mortas ou feridas no ano passado. Depois dos territórios palestinos, os lugares onde a ONU registrou mais violência contra crianças em 2024 são: República Democrática do Congo (mais de 4.000 violações graves), Somália (mais de 2.500), Nigéria (quase 2.500) e Haiti (mais de 2.200). Recrutamento forçado na Colômbia Outra adição à lista é o cartel de drogas colombiano Clan del Golfo, acusado de recrutamento infantil. A Colômbia registrou um aumento significativo nos casos de recrutamento forçado, com 450 crianças em 2024, comparado a 262 no ano anterior. O país vive uma onda de atentados que remonta décadas de violência política. Permanecem na lista o exército sudanês e as forças paramilitares de Apoio Rápido, que estão em guerra no Sudão há mais de dois anos. Também continua na lista o exército russo por suas ações na Ucrânia, onde o relatório registra um aumento de 105% nas violações graves entre 2023 e 2024. gq (AFP, ots)